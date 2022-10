Sécurité Routière : Bientôt le changement d’heure !

Les journées raccourcissent chaque jour un peu plus, et si on vous en parle, c’est bien entendu parce que cela à des répercussions sur la sécurité routière. C’est notamment à cause de la diminution de la visibilité, et ça le sera même encore plus problématique dans quelques jours, au changement d’heure d’été vers l’heure d’hiver. On remarque en effet toujours une augmentation spectaculaire des accidents graves touchant des piétons aux heures de pointe de la fin d’après-midi, parce que d’un seul coup, le soir va tomber brusquement une heure plus tôt !

Cette explosion du nombre d’accidents avec piétons est constatée tant en Belgique que dans d’autres pays. Et cet effet négatif se dissipe progressivement au cours de la période hivernale, une fois que tout le monde s’est adapté à ce changement brutal.

Alors que peut-on recommander pour vos déplacements à pied ? Porter des vêtements clairs est un bon début. Et c’est encore mieux d’ajouter des éléments rétro-réfléchissants. Ensuite, méfiez-vous davantage encore en traversant ou en circulant en bord de chaussée. Car ce n’est pas parce que vous voyez bien un véhicule en approche que le conducteur de ce véhicule vous voit tout aussi bien.

Pour les cyclistes, c’est un peu pareil, sauf que dans leur cas, ils doivent en plus veiller à disposer d’un éclairage performant. C’est donc le bon moment de vérifier que tout va bien à ce point de vue ! Et en cette saison, porter une veste de sécurité est également vivement recommandé.

Les usagers faibles détiennent une partie de la solution, mais les automobilistes aussi peuvent faire un effort supplémentaire ! On peut leur conseiller de se méfier particulièrement des " trous noirs ", ces passages d’une zone éclairée à un espace plus sombre d’où un piéton peut surgir. Ralentir un peu plus à l’approche des passages pour piétons, c’est une très bonne chose également. C’est aussi le moment de s’assurer de bien voir et d’être bien vu. Tout comme les cyclistes, il faut contrôler le bon fonctionnement de ses feux, et circuler avec les vitres sèches et propres, car la buée, le givre ou la saleté peuvent masquer un piéton qui s’apprête à traverser ou qui marche au bord de la route.



En résumé, pour tous, s’assurer de bien voir et être bien vu, c’est l’idée principale !