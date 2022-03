Sécurité Routière : Bien Placer ses Mains sur le Volant

La bonne position des mains sur le volant ? Vous entendrez souvent que la meilleure position pour maîtriser son véhicule, c’est de mettre les mains sur le volant à 9h15, c’est-à-dire à la place qu’occupent les aiguilles de l’heure et des minutes sur un cadran d’horloge quand il est cette heure-là. C’est en effet la position qui permet au conducteur d’agir avec le plus de précision et de force sur le volant.

Du reste, beaucoup de commandes de votre véhicule, à commencer par les clignotants, sont placées de manière à pouvoir être facilement atteintes par vos doigts quand vos mains sont placées à 9h15, et pas si vous les placez ailleurs. Voilà donc plusieurs bonnes raisons de bien placer ses mains dans cette position. Il est aussi important de tenir le volant à deux mains le plus souvent possible.

Circuler en tenant le volant à une main n’est pas une bonne idée, car en cas de manœuvre d’urgence, on va avoir moins de contrôle sur le volant. Et conduire, comme on le voit parfois, avec une main posée sur le haut du volant comporte même un risque supplémentaire, puisque la plupart des véhicules automobiles ont à présent un airbag situé au centre du volant. Si on subit un choc qui déclenche l’airbag conducteur alors que la main est posée sur le haut du volant, le bras subira toute la force de sortie de cet airbag, fractures potentielles à la clé.

Pour ce qui est de changer de direction, il est difficile de donner un cours de maîtrise automobile hors d’un véhicule, mais retenez que pour virer, il faut tirer le volant avec la main qui est du côté de la direction que l’on veut suivre. Pour virer à gauche par exemple, la main intérieure au virage (main gauche) va chercher le haut du volant et le tire en une fois vers le bas, tandis que la main droite reste en place mais laisse glisser le volant puis le resserre en fin de braquage. Pour sortir du virage, on inverse, la main extérieure au virage monte vers le sommet du volant puis le redresse en une fois. Et accompagnez toujours le volant dans son mouvement, ne le laissez jamais revenir seul à sa position initiale. Vous trouverez facilement des tutoriels sur Internet pour mieux visualiser ces conseils et d’autres complémentaires.

Le minimum à retenir en tout cas, c’est d’utiliser la position à 9h15 et de toujours tenir à deux mains le volant.