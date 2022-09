Sécurité Routière : Attention passages à niveau !

Il nous faut régulièrement reparler des passages à niveau. Car ce sont des endroits où malheureusement, il y a toujours des tués tous les ans alors que ce serait facilement évitable si les règles étaient respectées. Il y a malheureusement encore eu 9 morts en 2021, sans compter de nombreux blessés. Et selon Infrabel, gestionnaire du réseau ferré, la cause principale de ces accidents est le non-respect du code de la route et les comportements imprudents des usagers tentant in extremis de traverser les passages à niveau, alors que la signalisation ne le permet plus.

Pourtant, les règles sont assez claires et peu nombreuses. Les deux règles les plus importantes sont les suivantes : on ne s’engage sur un passage à niveau que si et seulement si on est certain de pouvoir le franchir sans encombre, et de plus, il faut que le feu ne soit pas rouge, que la sonnette ne retentisse pas et que les barrières soient entièrement relevées. Dans le premier cas, il s’agit d’éviter que des véhicules en circulation se retrouvent coincés si un train s’approche soudainement, il faut donc avoir une bonne vue sur ce qu’il y a devant soi avant de franchir un passage à niveau, sinon on s’arrête avant de le traverser. Et dans le deuxième cas, soit un train va passer très prochainement, soit un train est déjà passé mais tant que les barrières ne sont pas entièrement remontées, elles peuvent se refermer brusquement si un nouveau train passe les détecteurs à l’approche du passage à niveau. Dans tous ces cas de figure, on ne s’engage pas.

Quand on examine les statistiques d’Infrabel, on constate que les accidents les plus graves n’ont pas toujours lieu qu’avec des automobilistes. Les piétons ou les cyclistes sont aussi représentés. Autrement dit, c’est un peu tout le monde qui se doit de faire attention ! Même si attendre à un passage à niveau peut vous faire perdre du temps, le franchir inconsidérément peut vous faire perdre la vie, il n’y a pas photo entre les deux !

Et ça peut coûter cher en sanctions également ! Franchir un passage à niveau quand les barrières ne sont pas entièrement relevées, quand le feu est rouge ou quand la sonnette retentit est une infraction de 4e degré, le plus haut niveau, et cela vous mène directement devant le juge de police, avec perte du permis de conduire et une forte amende. Si le franchissement à lieu en tant que cycliste ou piéton ou une autre mode de transport ne nécessitant pas de permis, le juge peut choisir ou non d’enlever le permis de conduire dont l’usager disposerait aurait par ailleurs.

Pensez aussi au fait que le danger ne se limite pas à l’auteur de l’infraction, mais aussi aux passagers du train si celui-ci doit freiner d’urgence ou, pire encore, s’il déraille à cause d’un choc avec un véhicule, ce qui est déjà arrivé ! Et enfin, c’est sans compter la perte économique d’une voie de chemin de fer bloquée pendant plusieurs heures en cas d’accident. Tout cela peut aussi se transformer en demande de dommages et intérêts. Ce sont là toutes des conséquences auxquelles on ne pense pas nécessairement en négligeant de prendre patience à un passage à niveau…