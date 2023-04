Sécurité Routière : Attention aux angles morts !

Les angles morts autour d’un véhicule qui causent régulièrement des accidents entre usagers. Rappelons tout d’abord ce que c’est : un angle mort est une surface autour d’un véhicule qui échappe partiellement ou complètement aux yeux du conducteur. Elle n’est ni visible dans les rétroviseurs, ni visible directement par le conducteur.

Se trouver dans une de ces zones et ne pas être visible d’un conducteur est bien entendu dangereux. Et c’est évidemment les gros véhicules qui ont le plus d’angles morts, de par leur construction. Mais un motard a aussi des zones d’angle mort.

Autour des gros véhicules comme les bus ou les camions, on relève trois zones non couvertes par les rétroviseurs traditionnels. La première zone se situe sur le flanc droit et commence à hauteur de la cabine pour s’étendre vers l’arrière, la deuxième se trouve derrière la remorque et la troisième sur le flanc gauche mais au-delà de l’espace couvert par un rétroviseur traditionnel. Comme ces véhicules sont hauts, surtout les camions, on distingue également une quatrième zone manifestement moins visible pour le chauffeur et située juste devant la cabine du véhicule.

Au vu de la position de ces angles morts, il y a quatre manœuvres typiques des poids lourds, susceptibles d’entraîner un accident : le virage à droite, le virage à gauche, le dépassement et la marche arrière.

Dans l’émission Contacts du 25 février 2023, sur Auvio et sur la page Youtube Belgian Federal Police, on voyait justement une voiture qui a failli se faire emboutir par un poids lourd qui voulaient se rabattre à droite. La voiture était visiblement dans son angle mort. Que peut-on recommander pour éviter cela ? Un chauffeur de gros véhicule qui manœuvre doit faire en sorte de bien annoncer ses intentions suffisamment à l’avance, de manœuvrer sans brusquerie et de diminuer l’importance des angles morts en n’hésitant pas à jouer de son corps pour aller chercher les informations manquantes. Quant aux autres usagers, surtout les piétons et les deux-roues, ils doivent éviter autant que faire se peut d’aller se placer dans ces fameux angles morts et sinon, ils doivent essayer d’accrocher le regard du camionneur. Si vous ne voyez pas le chauffeur, directement ou dans ses rétroviseurs, méfiez-vous !