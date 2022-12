Sécurité renforcée pour le Dakar 2023, véritable vitrine pour l'Arabie saoudite

Le Dakar, emblématique rallye-raid maintes fois exposé aux menaces sécuritaires et théâtre d'une explosion juste avant l'édition 2022, a renforcé son niveau d'alerte avant le départ ce samedi en Arabie saoudite de sa 45e édition, une vitrine pour Riyad.

"On recentre tout le monde, et on se concentre sur le bivouac, c'est ce qu'on a fait pour tenir compte de ce qui s'est passé l'an dernier", a commenté le patron de l'épreuve David Castera, en référence à l'explosion qui a visé le Dakar 2022 à Jeddah, deux jours avant son départ.

Contrairement à la tradition, les vérifications techniques des véhicules et le départ ne se font donc pas à Jeddah, deuxième ville de la riche monarchie du Golfe, mais sur un vaste bivouac plus au nord, sur les rivages de la mer Rouge, entouré de grillages et dont la police anti-explosif vérifie l'accès.