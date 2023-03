Sécurité alimentaire : un nombre record de signalements auprès de l’AFSCA en 2022

L’AFSCA est joignable de différentes manières. Le moyen le plus efficace pour obtenir une réponse rapide et complète est de remplir un simple formulaire en ligne. En outre, le Point de contact peut également être joint via l’adresse électronique pointdecontact@afsca.be. Pour ceux qui ne sont pas fans des contacts numériques, il existe un numéro de téléphone gratuit (0800/ 13 550), joignable les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 heures à 12h30 et les mercredis de 13 heures à 16h30. Les questions peuvent également être posées via les médias sociaux de l’AFSCA : Facebook et Twitter.