Sector One : une équipe belge remporte la ligue régionale française de Valorant !

Après une demi-finale remportée 3-1 face au club occitan beGenius, Sector One retrouve la Team BDS pour la rencontre ultime de ces Playoffs en Best-of 5.

Et ultime elle fût…

Dès le début BDS impose son rythme et étouffe Sector One : la structure suisse gagne les deux premières rencontres sans que les renards puissent réellement les inquiéter. La troisième game sonne le réveil de Sector One qui gagnent 13-8 sans offrir la moindre balle de match à BDS.

Alors qu’ils sont menés lors de la quatrième rencontre, les joueurs de S1 brillent chacun leur tour et finissent par arracher l’égalisation en prolongations !

Cinquième et dernière partie, BDS reprend ses esprits et récupère un léger avantage sur les premiers rounds. Mais Sector One s‘accroche et arrache une prolongation grâce à un petit triplé d’iDex ! Après dix rounds supplémentaires, c’est finalement la délivrance pour les renards qui s’imposent 18-16 après une rencontre qu’on n’oubliera pas de sitôt !