Secteurs sacrifiés, mesures inappropriées ?

Le cap des 200 nouvelles admissions à l’hôpital en une journée a été dépassé ce mercredi 10 mars. Ce palier n’avait plus été franchi depuis le 27 février dernier selon les chiffres de l’Institut de la santé publique Sciensano. Le taux de reproduction du coronavirus s’établit lui à 1,02%, ce qui signifie que la transmission du virus progresse.

Une bien mauvaise nouvelle pour les secteurs qui survient à l’heure où les secteurs toujours privés d’activités n’en peuvent plus. Ce samedi par exemple, pile un an après la première fermeture des lieux culturels et de l’Horeca en 2020, de nouveaux rassemblements "Still Standing for Culture" émergeront un peu partout en Belgique. "Un an, c’est long pour une gestion 'd’urgence' qui transforme des secteurs entiers en fusibles sans leur donner de perspectives ni leur octroyer d’indemnisations à concurrence des préjudices subis", indique le collectif. "Ce 'modèle belge' qui combine travail, école, magasins et couvre-feu, a évité au gouvernement de refinancer les hôpitaux, préférant mettre en suspens des droits fondamentaux, opposer des secteurs entre eux, et fermer les vannes de nombreuses activités porteuses de lien social, avec les effets que l’on sait sur notre santé mentale."

Du côté de l’Horeca aussi, le ras-le-bol se fait entendre. Restaurateurs, serveurs et cafetiers auraient préféré reprendre du service dès le 1er avril. Une volonté que le Comité de concertation n’a pu satisfaire, préférant attendre le mois de mai pour que le niveau de personnes vaccinées soit suffisant.