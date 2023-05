Secteur hôtelier : recycler les savonnettes pour réduire le gaspillage, tout en aidant les plus démunis, c’est possible

C’est dans un centre lyonnais des Restos du Cœur que nous rencontrons des bénévoles occupés à distribuer de la nourriture, évidemment, mais aussi des savons. Une réalité aujourd’hui, pour les associations d’aide aux plus démunis. "L’hygiène c’est une question de santé", nous dit Anne-Marie Neulat, Référente Partenariats Rhône pour l’association Restos du Cœur. "Et on l’a vu pendant la crise sanitaire, les produits d’hygiène sont essentiels au même titre que des produits alimentaires." Une solidarité bien nécessaire à l’heure où l’association accueille de plus en plus (+20%) de personnes en difficulté. "Et effectivement, on a encore plus besoin de produits sanitaires, parce que ça coûte cher."