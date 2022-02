Secteur culturel belge et Covid Safe Ticket, un "je t'aime moi non plus" qui touche à sa fin

De son côté, l’épidémiologiste Marius Gilbert, chercheur en épidémiologie à l’Université libre de Bruxelles, est assez mitigé sur l’efficacité du CST dans la situation actuelle de l’épidémie : "Au départ, c’est un instrument qui a deux fonctions. La première fonction était d’essayer d’éviter que des personnes plus à risque d’être infecté et de faire des formes sévères, et donc non vaccinées, se retrouvent dans des lieux où la transmission était plus difficile à empêcher. Mais c’est une efficacité théorique, ce n’est pas une efficacité qui a été démontrée. C’est une efficacité qui est déduite de l’efficacité vaccinale. À ma connaissance, on n’a cependant pas pu démontrer à ce jour l’efficacité du dispositif à l’échelle des lieux ou à l’échelle de la population."

On remplace une activité à risque par une autre

Il évoque notamment certains phénomènes susceptibles de compromettre l’efficacité du CST : "On a vu avec le temps que l’efficacité vaccinale contre le risque d’infection a diminué et diminue généralement avec le temps depuis la vaccination. On peut avoir des personnes qui sont doublement ou triplement vaccinées infectés et qui sont susceptibles de transmettre le virus dans des lieux où ils pourraient être avec le CST. La deuxième chose, c’est que les personnes qui ne vont pas dans des lieux soumis au CST, comme des spectacles ou des restaurants, continuent d’avoir une vie sociale et des activités à risque dans des lieux privés. Le gain en termes de prévention des risques à l’échelle de la population devient très minime puisque l’on remplace une activité à risque par une autre activité à risque dans d’autres endroits."

Le bénéfice incitatif du CST par rapport à la première vaccination a été plus limité

Concernant l’efficacité de l’incitation à la vaccination du CST, l’épidémiologiste n’est pas non plus convaincu : "Il y a des pays dans lesquels la mise en place d’un pass sanitaire a été suivie d’une augmentation assez rapide du nombre de personnes qui se sont fait vacciner, mais en Belgique, ça a été moins un peu moins le cas, car il a été introduit assez tard. À un moment où l’on était déjà à des niveaux bien plus élevés de vaccination qu’en France par exemple. Le bénéfice incitatif du CST par rapport à la première vaccination a été plus limité. "Il ajoute que le CST n’est plus efficace auprès des tranches toujours récalcitrantes à la vaccination : "Ceux qui n’étaient pas convaincus par la vaccination. Les personnes franchement hostiles à la vaccination, chez ces personnes-là, ce n’est pas le CST qui va changer la donne, au contraire, ça a plutôt tendance à les braquer davantage. Il y a également des personnes qui sont dans des situations de précarités et pour lesquelles la vaccination vient après tous leurs problèmes, ils n’en voient pas le sens. Ces personnes-là sont peu impactées par le CST. Enfin, il reste très peu de personnes indécises qui pourraient être impactées par le CST."