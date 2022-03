Secteur bancaire : bpost banque devrait être intégrée à BNP Paribas Fortis en 2024

Journée cruciale pour la banque BNB Paribas Fortis et bpost ce vendredi. Tout d’abord, BNP Paribas a officialisé le regroupement des deux banques dans un communiqué ce vendredi matin : "Si l’opération est approuvée par les autorités de contrôle concernée, bpost banque sera intégrée à BNP Paribas Fortis le 1er janvier 2024. À compter de cette date, la clientèle de BNP Paribas Fortis pourra aussi se rendre dans les bureaux de poste, actuellement au nombre de 657, pour tous les services financiers de base.

Dans deux ans, les 308 employés actuels de bpost banque rejoindront donc les équipes de BNP Paribas Fortis. "Les collaborateurs de bpost actuellement en charge du back-office et du helpdesk de la banque resteront partie intégrante du groupe bpost", précisent les banques.

Concrètement, cela signifie également que les clients de BNP Paribas Fortis pourront être accueillis dans les 657 bureaux de poste de Belgique qui serviront alors près de 1,5 million de clients au total, selon les termes du nouveau partenariat commercial entre les deux sociétés. Actuellement, bpost banque compte 600.000 clients.

Les collaborateurs de bpost actuellement en charge du back-office et du helpdesk de la banque resteront partie intégrante du groupe bpost

Pour les clients de bpost banque et de BNP Paribas Fortis, rien ne changera avant le 1er janvier 2024, même si la première ajoutera, en 2022 et 2023, un certain nombre de services à l’offre existante, tels que de nouveaux produits d’assurance "non-vie", notent-elles encore.