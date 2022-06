"Secrets de famille" : un thriller familial britannique et addictif

Embarquez pour l'Angleterre avec Secrets de famille (Flesh and blood), un thriller en bord de mer porté par Imelda Staunton (future reine de The Crown) et Russell Tovey (Years & Years). Quatre épisodes à découvrir les jeudis 30 juin et 7 juillet à 20h20 sur La Une et en replay pendant deux mois sur Auvio.

Les Britanniques ont le don de nous agripper à nos écrans. On se souvient de l'haletante Broadchurch, de la flippante The Fall, de l'intrigante The Bay ou de l'intense Keeping Faith. C'est aujourd'hui sur la côte du Sussex que Secrets de famille nous emmène, à la rencontre d'une famille en pleine tourmente.