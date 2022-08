Secret Story bientôt de retour sur les écrans ?

Après 5 ans d’absence, Secret Story annonce son grand retour sur TFX le vendredi 26 août 2022. Ne vous emballez pas trop vite, la voix ne sera de retour que le temps d’une soirée.

En 2007, la voix rencontrait les premiers candidats de Secret Story. Pour fêter les 15 ans du programme, la voix organise une grande soirée de retrouvailles, elle a convié les candidats emblématiques et les deux animateurs Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand afin de dévoiler les secrets de l’émission.

Si la Star Academy revient avec une nouvelle promotion d’académiciens, le retour du programme emblématique de TF1, Secret Story n’est pour le moment pas d’actualité pour la chaîne. Endemol et Netflix serraient en discussion au sujet du programme.

En attendant, la soirée anniversaire Secret Story : les secrets d’un phénomène, promet d’être riche en révélations. En de nombreux candidats découvrez les dessous de l’émission culte. Tatiana Laurens, Xavier Delarue et Erwan Henaux de la saison 1, Emilie Nef Naf de la saison 3, Amélie Neten et Benoît Dubois de la saison 4, Marie Garet de la saison 5, Anaïs Camizuli et Eddy Ben Youssef de la saison 7, Coralie Porrovecchio et Rémi Notta de la saison 9 et Sarah Lopez de la saison 10, vous diront tout ou presque. En attendant, c’est tout… pour le moment.