Secoué violemment par sa nourrice, le bébé de Bertrand est décédé : "Je veux donner du sens à la mort de mon fils"

"Elle avait l’air très bien. Aucun signe de maltraitance. Nous avons donc confié notre Tom à cette Béatrice." Tom a 4 mois et une première alerte survient. "J’ai trouvé Tom très pâle et il s’est mis à vomir. Mais il n’avait pas de fièvre, pas de diarrhée donc on ne s’est pas inquiétés." Le médecin généraliste évoque une simple pharyngite. Bertrand et son épouse remettent donc Tom chez sa nourrice la semaine suivante, mais l’enfant doit à nouveau se faire hospitaliser, dans un état critique. Quatre jours plus tard, le nourrisson rouvre les yeux. Les médecins parlent alors d’une éventuelle allergie au lait de vache.

Sorti de l’hôpital, Tom retourne chez sa nourrice et, cette fois, il fait un arrêt cardiaque. Les médecins annoncent alors aux parents que Tom a été secoué au moins trois fois. L’enfant ne s’en sortira pas. En mort cérébrale, Bertrand et son épouse n’ont d’autre choix que de le débrancher. Quatre ans après la mort de Tom, sa nourrice est condamnée à 7 ans de prison et 5 ans d’interdiction de pratiquer son métier.