Seconde session : quelles sont les meilleures méthodes pour étudier ?

Dans un groupe d’amis en architecture, certains nous disent préférer les "flash cards", un système très en vogue dans des tutos sur internet ou des applis pour smartphones qui selon eux, serait d’une grande efficacité.

Jouer ou étudier, la frontière est ténue et tant mieux, selon Sylviane Bachy, coordinatrice du service d’accompagnement aux apprentissages à l’ULB. "L’utilisation des flash cards permet à la fois de constituer un petit support court, visuel et dynamique qui teste l’efficacité de sa mémorisation. En général, ces cartes ont deux faces : sur la première on pose une question, un schéma, … et on trouve la réponse sur la seconde face. Cela ressemble aux jeux pour enfants comme le 'Memory' grâce auxquels on teste sa capacité à mémoriser des informations."

Même si elle ne s’applique pas à tous les cours, voilà une bonne méthode qui mérite d’être testée.