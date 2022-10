Seconde main culturelle : Pêle-Mêle s’agrandit et s’embellit

C’est une institution au centre de Bruxelles depuis plus de 80 ans. Vous avez certainement, au moins une fois dans votre vie, arpenté les rayons étroits et bordéliques de ce magasin de livres de seconde main. Oubliez cette image : la direction de Pêle-Mêle concrétise aujourd’hui son rêve couché sur papier en 2016 en agrandissant et en embellissant sa surface commerciale.

Ce vendredi soir, en guise d’inauguration officielle du magasin relooké du boulevard Lemmonier, une ouverture nocturne est prévue, avec un petit verre à la clé. L’occasion de découvrir le tout nouvel étage construit, les rayons plus spacieux et plus lumineux.

"On a clairement gagné au change", sourit Pierre De Wolf, le gérant. "Les espaces sont nettement plus agréables, c’est aéré, lumineux, ça ne sent plus mauvais. Le rangement, aussi, est plus adapté à notre clientèle."

De 450 m² auparavant, Pêle-Mêle est passé à 800 m2 de surface commerciale, sans pour autant accroître ses collections dans les mêmes proportions. "C’est surtout le confort qui change. En termes de collections, on est passé de 100.000 à 115.000 pièces."