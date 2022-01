Seconde Guerre mondiale : sport et collaboration, une histoire trouble

Pendant la Seconde Guerre mondiale, nombre de sportifs ont collaboré avec l’occupant. Yves Pourcher revient sur la condamnation à mort par contumace, en 1945, du nageur Jacques Cartonnet, champion du monde.

C’est toute l’ambiguïté de l’histoire. On a envie de l’adorer pour ses exploits et de le détester pour ce qu’il a fait. Encore aujourd’hui, on ne sait pas ce qui l’a poussé à collaborer.

On lui reproche son appartenance à la Milice mais surtout la dénonciation de son rival, Alfred Nakache, déporté avec sa femme et sa fille.

Découverte avec Eddy Caekelberghs.

Le livre de Yves Pourcher "Brasse papillon. Le roman d’un collabo" est paru chez Gaussen éditions