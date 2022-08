Seconde Guerre mondiale au Musée du souvenir : "Mon rêve d’enfant était de créer un musée"

Le Musée du Souvenir 40-45 est le fruit d’un véritable travail de passionné. Depuis son enfant, Benjamin Heylen s’intéresse à l’histoire et plus précisément à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. A huit ans, il acquiert sa première pièce de collection, un casque allemand. En 2009, son rêve d’enfant se réalise puisqu’il ouvre un musée sur cette thématique. Depuis vingt ans, il recherche et chine les trésors et vestiges du passé. Le musée est situé dans le village de Malèves, dans la commune de Perwez. Il prend ses quartiers dans les anciennes étables d’une ferme familiale. Des milliers d’objets et une septantaine de mannequins replacent le matériel dans le contexte de l’époque, tant du point de vue militaire que civil. Des vitrines présentant des documents et du petit matériel, des documents photos ainsi que des films d’archive agrémentent la visite.