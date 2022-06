Second tour des législatives en France : sérieux désaveu pour le président, retour en force de la gauche, le RN crée la surprise (revivez notre direct)

Plusieurs ténors de la majorité ou ministres ont mordu la poussière (Christophe Castaner, Amélie de Montchalin, Richard Ferrand)

Selon les projections des instituts de sondage, Ensemble ! obtiendrait entre 210 et 260 sièges, très loin de la majorité absolue de 289 députés (sur 577) à l’Assemblée nationale.

Pour sa part, l’alliance de gauche Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon se situe entre 150 et 200 députés, et devient le premier groupe d’opposition à l’Assemblée, en lieu et place de la droite.

Le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen obtient lui entre 60 et 100 députés selon les mêmes sources, ce qui représente une percée considérable.

La formation de Marine Le Pen multiplie par quinze son nombre de députés et franchit le seuil requis pour former un groupe à la chambre basse du Parlement, une première depuis plus de 35 ans.

Quant à la droite classique (LR), elle sauve les meubles avec une soixantaine de députés, et pourrait se retrouver en position d’arbitre dans la future Assemblée même si elle perd son statut de premier groupe d’opposition.

Revivez les évènements de ce second tour des élections législatives en France :