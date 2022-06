Second tour des législatives en France : majorité absolue ou relative, Premier ministre et cohabitation en trois questions

Ce week-end marque le second tour des élections législatives en France. Quelles sont les chances pour Emmanuel Macron (Ensemble !) d’obtenir la majorité absolue ? Mélenchon (Nupes) peut-il encore devenir Premier ministre ? A quoi faut-il être attentif ? On pose trois questions à Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille.

A quoi doit-on être attentif ce dimanche ?

Pierre Mathiot : "Il faut retenir une chose : 289. C’est le nombre de députés à avoir pour atteindre la majorité absolue. L’Assemblée nationale compte 577 députés et il faut en obtenir la moitié + 1. Si Macron obtient 289 députés – donc la majorité absolue – il pourra gouverner et voter les lois. S’il obtient une majorité relative (en étant la première coalition mais en restant sous la barre des 289), le gouvernement sera obligé d’aller chercher des députés qui ne sont pas de son camp et ce sera très compliqué au niveau de la gouvernabilité. C’est difficile de faire des pronostics, mais on estime qu’il obtiendra une majorité relative ou bien une majorité absolue très courte. "