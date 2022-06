Second tour des législatives en France : Macron perd la majorité absolue

En France, retour aux urnes pour des millions de Français. C'était donc le second tour des législatives.

Avec cette question comme enjeu principal, Emmanuel Macron allait-il garder sa majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Une question à laquelle notre collègue Marc Sirlereau a tenté de répondre sur la Première alors que des premiers électeurs ont déjà voté hier dans les départements d'Outre Mer avec pour résultat la défaite de la secrétaire d’Etat chargée de la mer, Justine Benin, battue samedi au second tour des législatives dans la 2e circonscription de Guadeloupe, avec 41,35% des voix derrière Christian Baptiste (DVG) élu avec 58,65% des voix.

En métropole, les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermé à 18h, à 20h dans les grandes villes...