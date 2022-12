"Second poteau Pavard", festival de buts, retour sur l’Argentine-France d’il y a quatre ans avant la finale

Comme en 2018, mais trois étages plus haut : quatre ans et demi avant leur finale de dimanche au Mondial qatari, France et Argentine s’étaient croisés en huitième en Russie avec un spectaculaire succès 4-3 des hommes de Didier Deschamps sur la route du titre.

Le France-Argentine de 2018 en Russie, c’est avant tout le match où Kylian Mbappé a explosé aux yeux du monde. Car d’entrée de jeu, en 60 mètres et sept secondes, Mbappé, alors 19 ans, a marqué le match de sa classe et la planète a découvert que les Bleus tenaient un phénomène.

Une prise de balle 30 mètres devant le but de Lloris, une première accélération plein axe entre deux Argentins, une deuxième qui laisse Mascherano à distance et une troisième enfin pour éliminer le pauvre Rojo, dépassé par une fusée et contraint de faire une faute grossière dans sa surface : le penalty est transformé par Griezmann et la France est devant (1-0, 13e).

Mais le prodige de Bondy a fait plus ce jour-là que mettre les Bleus dans le sens de la marche. Il a aussi définitivement assommé l’Argentine, avec un doublé en moins de cinq minutes, peu après l’heure de jeu, alors que le score était de 2 à 2.

Sur une action mal défendue par les Argentins, après un centre de Lucas Hernandez, il a d’abord enchaîné crochet du droit et frappe du gauche pour remettre la France en tête (3-2, 64e). Puis le 4-2 est arrivé d’une frappe croisée (68e) au bout d’une belle course venue de la droite, en conclusion d’un joli mouvement collectif ponctué d’un service décisif de Giroud.