Sécheresse : une start-up bruxelloise crée un produit pour aider les plantes à survivre

Les vagues de chaleur sont inquiétantes à plus d’un titre. Pour les horticulteurs et agriculteurs par exemple, ces épisodes caniculaires représentent un grand danger pour leurs productions. Mais grâce à l’invention de Fyteko, une start-up anderlechtoise, ces professionnels pourraient appréhender le retour des jours chauds plus sereinement. Grâce à son produit 100% naturel, l’entreprise crée "un faux stress biochimique sur la plante, donc lui faire croire qu’une sécheresse arrive", explique le co-fondateur, Guillaume Wegria. "De ce fait, elle va commencer à se pré-protéger elle-même comme s’il y avait une sécheresse, mais il n’y en a pas. Ensuite, quand un vrai épisode de sécheresse arrive, elle résiste beaucoup mieux et on a de grandes différences en termes de rendements."

Selon lui, la production dans les champs pourrait croître de 2 à 30% grâce à leur molécule.

Les particuliers devraient aussi bientôt pouvoir se procurer une bouteille.

Visionnez le reportage de Sammy Hermand, Renaud Hoyois et Marc Oschinsky.