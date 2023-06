Sécheresse : toutes les provinces flamandes passent en code orange face au risque d'incendie

L'Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos) a étendu le code orange concernant le danger d'incendie à l'ensemble des provinces flamandes. Celui-ci s'appliquait déjà aux réserves naturelles des provinces d'Anvers et du Limbourg depuis jeudi dernier. Il concerne désormais aussi le Brabant flamand, la Flandre occidentale et la Flandre orientale, a annoncé l'agence mercredi sur son compte Twitter.