Sécheresse : restriction de l’usage de l’eau dans 23 communes wallonnes

Vingt-trois communes – Stoumont, Burg Reuland, Rochefort, Durbuy, Libin, Libramont, Chimay, Theux, Bouillon, Léglise, Habay, Pepinster, Vresse-sur-Semois, Tellin, Bertogne, Tenneville, Gouvy, Gedinne, Hotton, Amblève, Bullange, Bütgenbach et Saint-Hubert – ont pris des arrêtés de restriction d’usage de l’eau et d’autres font l’objet d’une surveillance particulière de la part de la SWDE (Société wallonne des eaux), à savoir Jalhay, Vielsalm, Houffalize, Bastogne, Bertogne, Bullange, Fauvillers, Martelange, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre, Saint-Ode, Wellin, Marche-en-Famenne, Rendeux, La Roche-en-Ardenne et Beauraing, indique la cellule d’expertise sécheresse de la région wallonne, vendredi soir, après s’être réunie.

Depuis la réunion précédente du 25 août, les précipitations sur le territoire wallon ont été minimes. La situation reste donc similaire en ce qui concerne l’indice sécheresse de l’IRM par rapport à la semaine dernière, c’est-à-dire un régime extrêmement sec. Pour les 7 jours à venir, le régime d’averses modérées qui est annoncé – jusqu’à 10 litres d’ici le début de semaine prochaine – aura peu d’influence sur la situation de sécheresse, précise encore la cellule dans un communiqué.