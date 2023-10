Sécheresse : quelles solutions face au manque d’eau ?

Des pluies plus rares, mais aussi plus intenses

Pour bien cerner le problème, il faut d’abord revenir à la base et comprendre le cycle de l’eau : ce cycle naturel qui fait tourner l’eau en vase clos au sein du système Terre. Il peut se résumer ainsi :

L’eau s’évapore sous l’effet de la chaleur, sur terre et en mer ; Cela forme des nuages des nuages, qui s’alourdissent peu à peu jusqu’à relâcher leur eau sous forme de pluie ; La pluie tombe sur le sol et vient alimenter les nappes phréatiques et les cours d’eau ; L’eau se redirige jusqu’à la mer ; Et le cycle recommence à l’infini.

Cependant, dans un climat plus chaud, les choses changent un peu. Évidemment, qui dit climat plus chaud dit aussi plus d’évaporation. Il y a donc plus d’eau qui rejoint le ciel. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d’eau. Les nuages se chargent donc davantage en eau avant de la relâcher, ce qui entraîne irrémédiablement un espacement des pluies, mais aussi des pluies plus fortes.

En clair, il pleut moins souvent et quand il pleut, il pleut davantage. Globalement, la quantité de pluie que reçoit notre pays reste la même. Mais les pluies deviennent à la fois plus rares et plus intenses. Ce qui donne lieu aux sécheresses mais aussi aux inondations, qui sont les deux faces d’une même pièce.