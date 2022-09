Sécheresse : levée des restrictions pour la navigation de plaisance en Flandre

En Flandre, les restrictions imposées aux bateaux de plaisance, qui n'étaient autorisés à franchir les écluses qu'en même temps que les navires commerciaux, seront levées à partir de samedi, a tranché jeudi la commission flamande de lutte contre la sécheresse. Le passage des écluses en groupe restera toutefois de mise.

La commission conseille également de maintenir les mesures établies pour lutter contre la sécheresse. "Les pluies de ces derniers jours contribuent à une légère augmentation des débits et à une élévation du niveau des cours d'eau et des voies non navigables. Toutefois, ces précipitations n'entraîneront pas un retour structurel à des valeurs normales pour cette période de l'année. Les déficits de précipitations accumulés sont bien trop importants pour cela. Par ailleurs, on annonce une période plus sèche pour la semaine prochaine", indique-t-elle.

"Les précipitations tombées et annoncées auront un impact limité sur les nappes phréatiques. La situation reste donc critique", précise encore l'organisme.

Parmi les mesures de restrictions en vigueur figurent notamment l'interdiction de captage d'eau dans les cours d'eau non navigables mais également sur certaines voies navigables (bassin de l'Yser, canal de Moer, canal de Damme, Bovendurme, Escaut et Leiemeander... ) et les canaux où les algues bleues ont proliféré à la suite des fortes chaleurs.

L'approvisionnement en eau potable reste, cependant, garanti dans la mesure où les débits de la Meuse sont légèrement plus élevés que ces dernières semaines, ponctue la commission de lutte contre la sécheresse.