Sécheresse : les dégâts aux cultures sont de plus en plus fréquents

Agriculteur à Mourcourt près de Tournai, Simon Lefebvre est venu faire les comptes parcelle par parcelle devant commission en cette fin de mois d'août. " Il y a des dégâts dans les prairies permanentes et dans le maïs ensilage, précise-t-il. C’est une année compliquée, mais il y en a eu beaucoup des années compliquées ces derniers temps. "

Pour tous les agriculteurs qui défilent devant la commission, faire constater les dégâts aux cultures est en effet presque devenu une habitude. " Quand j’ai repris la ferme il y a 10 ans, on ne venait jamais, reprend Simon. Mais depuis 5 ans, c’est automatique chaque année. "

Avec les étés chauds et secs mais aussi les inondations de 2021, la fréquence des dégâts aux cultures a augmenté. " Avant, cette commission se réunissait une fois tous les 4 ou 5 ans, confirme Christian Ducatillon, expert agricole au sein de plusieurs commissions communales de constat des dégâts aux cultures en Wallonie picarde. Mais ces cinq dernières années, nous nous sommes réunis tous les ans. C’est vraiment beaucoup ".

Dans la commune très rurale de Tournai, le nombre de parcelles concernées par les dégâts a aussi augmenté, ajoute Caroline Mitri (Ecolo), l’échevine de l’Agriculture qui siège au sein de la commission communale de constat des dégâts aux cultures.

" C’était moins d’une centaine par an avant 2016. Après cette date, on est passé à plusieurs centaines. Une année, on a même atteint plus de mille parcelles. On voit que ça touche de plus en plus tout le territoire de la commune. Malheureusement, c’est pareil ailleurs. C’est un signe que les conditions climatiques impactent notre agriculture."