Sécheresse : les communes s’organisent pour compenser le manque de pluie

Depuis six heures du matin, Manu et Sébastien sillonnent les rues de Ciney. A l’arrière de la camionnette aux couleurs de la ville, se trouve un réservoir de mille litres d’eau, une citerne qui assure l’arrosage des jardinières, placée aux quatre coins du territoire communal.

"La journée type, pour le moment, c’est un démarrage à six heures, quatre heures quand on arrose les lampadaires" explique l’un des deux ouvriers. "C’est de plus en plus tôt et surtout cette année. On a déjà eu une sécheresse il y a trois ans mais pas aussi tôt. On ne voyait pas ça, il y aune dizaine d’années" souligne Manu Février.