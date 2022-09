Sécheresse : le parc national Coto de Doñana, l’une des plus grandes zones humides d’Europe, est à sec

Une des plus grandes zones humides d’Europe, le parc national Coto de Doñana situé dans le sud de l’Espagne, est à sec. La dernière lagune d’eau douce du parc, la Santa Olalla, est désormais elle aussi complètement asséchée, rapporte samedi le journal El Pais.

Le parc Coto de Doñana est une étape importante sur le chemin des oiseaux migrateurs entre l’Europe et l’Afrique. Son assèchement est dû à la forte sécheresse qui a frappé l’Espagne et toute l’Europe cet été, mais également à la surexploitation illégale de l’eau souterraine pour alimenter la culture de fraises et le tourisme dans la région.

Le parc national fut créé en 1969 et s’étire sur une superficie de près de 1300 km2, soit la moitié du Grand-Duché du Luxembourg.