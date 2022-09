Sécheresse : la Wallonie lève les restrictions de sécheresse concernant les écluses

Les mesures de restriction concernant les écluses pour faire face à la sécheresse ont pris fin, a indiqué lundi la Cellule d’expertise Sécheresse du Service public de Wallonie (SPW) via un communiqué de presse.

Le regroupement des bateaux aux écluses était d’application sur l’ensemble du réseau à l’exception de la Dendre et des canaux de la province du Hainaut. Cette mesure visait à réduire l’utilisation d’eau nécessaire au passage des bateaux à hauteur des écluses. L’annonce atténue les inquiétudes émises par la Cellule d’expertise le 25 août dernier.

Elle prévoyait que la sécheresse en Wallonie perdure bien au-delà de l’été et que ses impacts se fassent ressentir certainement jusqu’à la fin de l’année 2022, avec tous les efforts et mesures individuels et collectifs que cela induit.