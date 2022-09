Sécheresse : la Fédération wallonne de l’agriculture estime à 200 millions d’euros les pertes dues à l’absence de pluie

La FWA réclame l’activation de ce fonds, même si ce système est très lent, qu’il n’indemnise pas de manière suffisante les agriculteurs et qu’il n’intervient qu’à partir d’un certain niveau de perte de rendement (au moins 30%). Marianne Streel constate que, ces dernières années, la Région wallonne a systématiquement dû y injecter une trentaine de millions d’euros, au lieu des près de 5 millions en temps normal. Cela à cause des épisodes de sécheresse à répétition ou d’un été, au contraire, bien trop humide comme celui de l’an dernier.

La présidente des agricultrices et agriculteurs demande dès lors qu’outre l’existence de ce Fonds, on mette en place un système d’assurance climatique, où la Région wallonne aiderait au paiement d’une partie de la prime d’assurance par les agriculteurs. "En cas de dégâts, la couverture correspondrait alors beaucoup plus aux pertes et l’indemnisation par les assureurs interviendrait beaucoup plus rapidement. Selon nos calculs, cela coûterait moins cher à la Région wallonne que le seul système actuel."