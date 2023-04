Sécheresse : la Belgique manque-t-elle d’eau ?

La France et d’autres pays européens connaissent une période de sécheresse très tôt cette année. Il n’a pas plus et les nappes d’eau phréatiques et les sols sont secs. Et chez nous, est-ce si compliqué ? Pourrions-nous aussi vivre un épisode sec ?

Pour le savoir, nous avons rencontré Olivier, le directeur de l’Association intercommunale des eaux du Condroz. Olivier nous emmène voir une source située à Buzin en Province de Namur.

Pour le moment, le niveau de l’eau est bon grâce aux bonnes pluies de ces dernières semaines. Et apparemment, la situation est la même partout en Wallonie. L'hiver est un moment très important pour l’eau : les nappes d’eau se remplissent et se rechargent. Cet approvisionnement est précieux pour le reste de l’année.

Si la situation est stable chez nous, les scientifiques la surveillent cependant de très près. Car tout peut vite basculer. Voilà pourquoi il est important d’utiliser l’eau avec intelligence.