Sécheresse : interdiction des feux en province de Liège

Allumer un feu en province de Liège, c’est désormais interdit jusqu’à nouvel ordre. Ce n’est pas la seule mesure de prévention en vigueur dans notre pays en cette période de sécheresse, mais c’est la plus spectaculaire. Avec cet arrêté de police pris lundi et entré en vigueur immédiatement, la gouverneure faisant fonction de la province de Liège Catherine Delcourt répond aux inquiétudes mentionnées dans plusieurs rapports, ceux de la Cellule sécheresse de la Région wallonne et de la zone de secours Vesdre-Hoëgne-plateau en tête.