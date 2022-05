Sécheresse : installer une citerne, est-ce rentable ?

Cela fait des semaines qu’il n’est pas tombé une goutte sur certaines régions. En tout cas, rien de significatif. Cette eau, les jardiniers, les agriculteurs l’attendent avec impatience.

Les longues périodes sans pluie sont de plus en plus fréquentes. Alors est-il rentable d’installer (comme on le fait dans la plupart des nouvelles constructions) des citernes à eau de pluie ?

L’enquête de Guillaume Woelfle nous emmène à Mouscron, chez un entrepreneur : Pascal Vandecandelaere, explique que dans chaque nouvelle construction, on met forcément une citerne d’eau de pluie. "Le produit le plus vendu, c’est une citerne de 10.000 litres. Ça représente 60% des ventes." L’intérêt est avant tout écologique, car une grande quantité de l’eau que nous utilisons pourrait être de l’eau de pluie, comme le précise Jean-Philippe Deblandre, architecte : "l’un des premiers manquements qui va y avoir sur terre, c’est l’eau potable, donc consacrer l’eau non filtrée pour les WC ou les jardins, c’est un enjeu environnemental et écologique".

Rentable après 10 ans

Avantage écologique, mais aussi économique : la citerne peut-être rentabilisée en une dizaine d’années. Mais alors, comment gérer les sécheresses ? Réponse de notre entrepreneur : en voyant plus grand. "Les citernes sont des fois vides chez certains de nos clients. L’idée c’est de mettre une citerne d’eau de pluie relativement grande ce qui permet l’autonomie, au moins partielle pendant les quelques mois secs de l’année", conclut le spécialiste.