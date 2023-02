Sécheresse hivernale: vers une limitation de la consommation d'eau?

Le 10 mars prochain aura lieu la première réunion de la "Cellule sécheresse" du Centre régional de crise de Wallonie.

Objectif : faire le point sur le niveau de nos nappes phréatiques. Car, si la situation est sensiblement différente de celle que connaît la France, ce mois de février aura été particulièrement sec chez nous aussi. " Contrairement à la France, nous avons connu des précipitations importantes en janvier au point d’avoir des pré alertes de crue et celles-ci ont été suivies par un épisode neigeux. Donc, on part avec une situation qui n’est pas tout à fait comparable à celle de nos voisins français qui, eux, ont connu un mois de janvier très sec" rappelle Stéphanie Ernoux, porte-parole du Centre régional de crise de Wallonie.

Ces précipitations de janvier, suivies de neige, ont eu un effet bénéfique sur les barrages et les nappes phréatiques. Mais la sécheresse qui s’est ensuite installée pourrait bien changer la donne. "Les niveaux de nos nappes phréatiques aujourd’hui deviennent tout doucement comparables aux années de sécheresse 2017 et 2020, donc autant anticiper les choses et, dès le printemps, prévoir un topo de la situation qui nous poussera peut-être à adopter une consommation raisonnée de l’eau de distribution" explique Stéphanie Ernoux.

Certaines communes pourraient ainsi prochainement prendre des arrêtés pour limiter la consommation d’eau de distribution.

La Cellule sécheresse du Centre régional de crise de Wallonie assure rester vigilante. "On va faire un monitoring constant et la première réunion de la Cellule sécheresse du 10 mars permettra de faire un bilan global de la situation" conclût Stéphanie Ernoux.