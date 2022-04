Sécheresse, guerre en Ukraine, Covid : l'Afrique de l'Ouest et du Centre en proie à une terrible crise alimentaire (analyse)

Et puis, il y a évidemment la guerre en Europe de l’Est. "Et la crise en Ukraine, effectivement aujourd’hui qui est en train de profiter tout le monde et y compris l’Afrique de l’Ouest". Et des prix qui devraient continuer à s’envoler : "Le prix des denrées a augmenté déjà de 20 à 30% ces cinq dernières années en Afrique de l’Ouest. Et la crise en Ukraine pourrait cette année augmenter davantage ces prix. Parce que nous avons aussi des pays africains qui importent le blé, soit de la Russie ou de l’Ukraine. Et aujourd’hui, nous avons environ six pays ouest-africains qui importent 30 à 50% de leur blé de ces pays. Donc, à partir du moment où cela n’est plus possible, ça mettra la pression sur les autres denrées alimentaires qui elles-mêmes, soit n’existent plus, soit ont diminué. Et cette inflation ne permet pas aux personnes vulnérables de pouvoir joindre les deux bouts. Et bien entendu, nous avons des personnes déjà qui ont commencé à sauter des repas pour pouvoir s’ajuster et survivre à cette crise alimentaire" s’inquiète Assalama Dawalak Sidi.