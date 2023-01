Sécheresse, famine, djihadisme, invasion de criquets : les multiples plaies de la Somalie

On ne peut pas dire aux gens de rentrer chez eux s’ils n’y ont plus rien

Si l’organisation djihadiste a perdu le contrôle des grands centres urbains, elle reste encore solidement implantée dans les campagnes. Elle dicte sa loi, applique de la sharia, force de jeunes combattants à les rejoindre, impose des taxes et des saisies sur les denrées achetées au marché. Avant les guerres, la région était un grenier à sorgho et un carrefour d’échange. Aujourd‘hui moins de 30% des terres habituellement cultivées le sont encore.

Un président de coopérative agricole fait le constat face aux deux problèmes majeurs que sont la sécheresse et l’absence de sécurité : "Nous avons besoin de formations, sur les cultures qui résistent à la sécheresse, sur l’irrigation. On ne peut pas dire aux gens de rentrer chez eux s’ils n’y ont plus rien. Il y a des fruits ou des céréales qui pourraient pousser ici mais ce n’est pas possible à cause de la situation sécuritaire".