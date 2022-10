Sécheresse en Wallonie : les récentes précipitations ont permis de retrouver une situation proche de la normale

Le bilan météorologique pour le mois de septembre a connu un excès de précipitations quasi généralisé avec un nombre record de jours d’orage. Les niveaux des barrages réservoirs sont à la hausse et reviennent progressivement à la normale alors que les débits des cours d’eau navigables et non navigables sortent de la zone critique.

Le niveau piézométrique des masses d’eau souterraine décroît toujours. Cependant, la période habituelle de recharge (novembre-décembre) approche et les niveaux des nappes devraient remonter progressivement si les pluies sont au rendez-vous.