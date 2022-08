Sécheresse en Wallonie : les impacts se feront ressentir certainement jusqu'à la fin de l'année, annonce le SPW

La sécheresse en cours au sud du pays va perdurer bien au-delà de l'été et ses impacts se feront ressentir certainement jusqu'à la fin de l'année 2022, prédit la Cellule d'expertise Sécheresse du Service public de Wallonie (SPW). Les efforts et mesures individuels et collectifs devront donc perdurer sur le moyen et long terme, estime-t-elle jeudi à l'issue d'une nouvelle réunion.

Depuis la dernière réunion du 18 août, les précipitations sur le territoire wallon ont été infimes, constate la Cellule. La sécheresse extrême de surface déjà présente au sud du territoire va s'étendre à l'ensemble des provinces wallonnes, prévient-elle, les prévisions météo n'annonçant pas de précipitation significative ces prochains jours.