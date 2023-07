Un site de la Région wallonne recense les cours d’eau où la circulation en kayak ou en raft est interdite. Cela n’est pas surprenant vu la sécheresse persistante de ces dernières semaines, la pratique de ce loisir n’est pas autorisée sur l’Ourthe (depuis la mi-juin), la Semois et le Viroin.

Sur la Lesse, la pratique n’est aujourd’hui permise qu’entre Gendron et Anseremme et sur l’Amblève qu’entre la confluence avec la Warche et le Pont de Cheneux.