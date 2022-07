Sécheresse en Wallonie : la circulation des kayaks sur les cours d’eau n’est plus possible

La sécheresse actuelle des cours d’eau en Wallonie a pour conséquence que la descente de la Lesse en kayak est maintenant complètement fermée. A Walzin, les vacanciers traversent la rivière à pied. La circulation des kayaks ne peut actuellement se faire sur aucun cours d’eau wallon.

Interrogé par Simon Breem, Olivier Pitance, directeur de Dinant Evasions, explique que la fermeture de certains tronçons est assez récurrente : "On doit préserver la nature, il ne faut pas faire tout et n’importe quoi. Des règles ont été déterminées par arrêté ministériel, en collaboration avec l’administration, les pêcheurs et les loueurs de kayaks. C’est une situation que l’on respecte : une année il n’y a pas assez d’eau, l’autre année il y en a trop. J’espère que la période de fermeture sera assez courte pour pouvoir rouvrir rapidement".