Sécheresse en Uruguay : c’est de l’eau salée qui coule des robinets

Et la colère de la population grandit face à cette situation ; elle a manifesté à de nombreuses reprises ces derniers mois dans les rues de la capitale. Sur la façade de l’OSE, un graffiti dit : "Il n’y a pas de sécheresse, juste du pillage". Selon Federico Kreimerman, un dirigeant syndical de l’OSE, c’est l’agro-industrie qui est en partie responsable des problèmes d’eau en Uruguay : l’eau de la rivière Santa Lucia est siphonnée vers des réservoirs privés pour l’irrigation.

Roberto Denis explique aussi que l’Uruguay "est au-dessus d’une nappe phréatique immense (ou aquifère) qui s’appelle Guarani et qui est en train de s’assécher parce qu’il y a trois grosses industries de fabrication de pâte à papier, qui prennent énormément d’eau. Un mouvement parmi la population dénonce le fait que l’eau, qui est inscrite dans la Constitution comme un bien commun, est utilisée sans aucune limite par l’industrie privée".

Même l’ONU s’inquiète et demande que le gouvernement prenne ce problème à bras-le-corps, parce qu’il a des conséquences pour les personnes les plus vulnérables comme les enfants, les femmes enceintes ou les malades chroniques : cela crée un risque de privatisation de facto de l’eau potable.

Les autorités affirment que l’eau est saine, tout en recommandant aux personnes souffrant d’hypertension artérielle de ne pas en boire plus d’un litre par jour. Les personnes souffrant d’insuffisance rénale chronique, d’insuffisance cardiaque, de cirrhose et les femmes enceintes sont invitées à ne plus boire du tout au robinet.