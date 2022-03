Sécheresse en Somalie : l’Onu veut remettre la Somalie sur la carte

"Les perspectives étaient déjà sombres avant que la crise ukrainienne n’éclate. Nous avons été éclipsés par la crise au Tigré, par le Yémen, l’Afghanistan et maintenant l’Ukraine qui semble aspirer tout l’oxygène qui se trouve dans la pièce", a-t-il ajouté.

"J’ai visité plusieurs capitales l’année dernière, cinq capitales européennes et Washington, dans le but de remettre la Somalie sur la carte. Comme on dit dans la communauté humanitaire, nous avons pour ainsi dire perdu l’effet CNN", a poursuivi M. Abdelmoula, qui est également représentant spécial adjoint de l’Onu en Somalie.