Sécheresse en Région wallonne : la cellule de crise fait le point ce jeudi, les débits des cours d'eau inquiétants

Sur les autres cours d’eau et fleuves, la navigation de plaisance et commerciale est de plus en plus confrontée à des débits très bas. Un exemple, en Haute Meuse, à Tailfer, on est très loin des 1400 m3/seconde de l’an dernier qui s’écoulaient après les fortes précipitations de juillet. Le débit est aujourd’hui de 19 m3/seconde, à peine plus que le record le plus bas de 18 m3/seconde. Et encore, c’est parce que la centrale nucléaire de Chooz, en amont, est à l’arrêt que le débit n’est pas plus bas. Le faible débit actuel n’empêche pas Vivaqua de pomper 5 à 6% pour alimenter Bruxelles.

Dans ce contexte, des restrictions supplémentaires pourraient s’appliquer à la navigation de plaisance et commerciale. Le regroupement des embarcations au passage des écluses déjà obligatoire à certains endroits pourrait s’imposer dans le Hainaut sur l’Escaut et les canaux de la province, jusqu’ici épargnés par cette mesure.