Sécheresse en Région wallonne : la cellule de crise a fait le point "sur les bases d'une année historique"

Sur les autres cours d’eau et fleuves, la navigation de plaisance et commerciale est de plus en plus confrontée à des débits très bas.

La Meuse, par exemple, atteint des valeurs extrêmement basses, comparables à celles enregistrées en 1976. Un exemple, en Haute Meuse, à Tailfer, on est très loin des 1400 m3/seconde de l’an dernier qui s’écoulaient après les fortes précipitations de juillet. Le débit est aujourd’hui de 19 m3/seconde, à peine plus que le record le plus bas de 18 m3/seconde. Et encore, c’est parce que la centrale nucléaire de Chooz, en amont, est à l’arrêt que le débit n’est pas plus bas. Le faible débit actuel n’empêche pas Vivaqua de pomper 5 à 6% pour alimenter Bruxelles, mais ces pompages à destination de Bruxelles doivent être plafonnés à 120.000 m3 par jour. Actuellement, en raison de la plus faible activité à Bruxelles, 90.000 m3 par jour suffisent.

Les faibles débits sur les cours d’eau sont inquiétants. L’étiage (le niveau le plus bas du fleuve) est très important pour cette période de l’année alors qu’il n’aurait dû être atteint qu’à partir de septembre.

Ainsi, en haute-Sambre, le tirant d'eau a dû être réduit. Cela concerne la navigation de plaisance. Toujours sur la Sambre, "le barrage de la Plate Taille (Eau d'heure) relâche jusqu'à 750 litres d'eau par seconde pour venir soutenir le début de la Sambre et garantir la navigation", explique Nicolas Yernaux, du Centre de crise.

Cela signifie que pour la navigation, le regroupement des bateaux aux écluses reste de mise sur l’ensemble du réseau, à l’exception de l’Escaut, de la Dendre et des canaux du Hainaut.

Certains cours d’eau comme l’Ourthe, la Vesdre, la Lesse ou l’Amblève connaissent des débits historiquement bas.

La situation des cours d’eau non navigables est aussi problématique. La Cellule d’expertise sécheresse rappelle qu’il est important de ne pas construire de barrages retenant l’eau dans les cours d’eau.