Sécheresse en Italie : une organisation environnementale tire la sonnette d’alarme

La sécheresse qui sévit dans le nord de l’Italie devient de plus en plus alarmante, a déclaré lundi Legambiente, la plus importante organisation environnementale du pays. Elle demande au gouvernement de mettre en place une stratégie nationale globale pour gérer l’eau.

Dans les Alpes italiennes, les chutes de neige ont été 53% inférieures à la normale ces derniers mois, a indiqué l’organisation. Dans le bassin de Pô, le plus grand fleuve du pays, les précipitations présentent un déficit de 61%, a-t-elle ajouté.

Le nord et le centre des Apennins, la chaîne de montagnes qui traverse une grande partie de la Botte, ont également été fortement touchés par le manque de pluie. A cela s’ajoute un mois de février plus chaud que la moyenne, conformément aux tendances météorologiques récentes.