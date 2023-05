Sécheresse en France : un maire de la Côte d'Azur dénonce les excès des célébrités

Le maire d'une petite ville de la Côte d'Azur a dénoncé vendredi les excès de consommation d'eau, en pleine sécheresse en France et en Europe, de certains des administrés VIP de sa commune, où Silvio Berlusconi et Albert II, ex-roi des Belges, ont des résidences.

Selon les déclarations au quotidien Libération du maire de Châteauneuf-Grasse, dans les Alpes-Maritimes, Emmanuel Delmotte, ces particuliers, dont les propriétés s'étendent sur 20 ou 30 hectares, compteraient "des Premiers ministres, des rois, des ministres, d'anciens présidents du conseil, surtout étrangers". La période concernée par ces relevés s'étale sur 17 semaines, d'avril à août 2022: la région était alors en alerte sécheresse, et les arrêtés préfectoraux imposaient aux particuliers des mesures d'économie d'eau drastiques.

"Pendant cette période, la consommation de certains propriétaires est pourtant montée à 17.000 mètres cubes d'eau, soit 1.000 mètres cubes par semaine", a dénoncé le maire, en comparant avec les "à peine 2.000 mètres cubes" de la maison de retraite communale et ses 120 lits. Dans certains cas, leur consommation d'eau hebdomadaire a même atteint les 2.000 mètres cubes. Et leur consommation réelle était sans doute supérieure, certains disposant de forages privés non comptabilisés, a précisé l'élu.