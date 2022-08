Sécheresse en France : à Gérardmer, l'eau du lac alimente les ménages

La sécheresse fait rage en France, laissant une centaine de communes sans eau potable. Face à cette situation extrême, certaines d'entre elles s'approvisionnent par camion, d'autres puisent directement dans leur points d'eau. A Gérardmer, dans les Vosges, c'est l'eau du lac qui alimente désormais les ménages en eau courante.

"On a deux réseaux sur Gérardmer : un réseau issu d'une nappe phréatique et tout un réseau d'eau de source sur les hauts de Gérardmer. Ces deux réseaux sont aujourd'hui au plus bas, voire même à des niveaux insuffisant pour qu'on puisse pomper dedans d'ici quelques jours", explique Stessy Speissmann, le mer de la ville.

"La seule solution pour compenser ce manque d'eau a été pour nous de remettre en œuvre le captage qui existe dans le lac de Gérardmer. Et donc de puiser directement l'eau du lac pour la réinjecter dans le réseau public."