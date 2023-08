Sécheresse en France : à Banyuls et Port-Vendres (Pyrénées orientales), les vignerons craignent de bien maigres vendanges (reportage)

À la chambre d’agriculture, Julien Thiery craint que de plus en plus de viticulteurs jettent l’éponge. "On a même des jeunes qui entament des démarches pour arrêter", assure-t-il. Certains, comme Lionel Lavail, soutiennent que la solution est l’irrigation, restreinte par arrêté préfectoral et interdite dans certaines appellations.

Jean-Marc Touzard estime que les viticulteurs peuvent aussi jouer sur la diversification des cépages, la gestion des sols, une montée en gamme des vins ou encore le développement de services comme l’œnotourisme. Mais dans un contexte de surproduction des vins rouges en France par rapport au marché, "ça va être compliqué de demander à la fois des subventions pour irriguer et pour distiller" le surplus, souligne-t-il.